Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России - до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам авторов модели, прогнозные даты меняются в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. На этот раз поводом для смещения срока стало то, что в последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч.

Стоит отметить, что 24 августа, на которое планируется завершение вспышки COVID-19 в РФ, Украина отмечает День независимости в честь принятия Верховным советом УССР «Акта провозглашения независимости Украины». Это событие считается датой образования украинского государства в современном виде.