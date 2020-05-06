Дата переносится не в первый раз. Так, ранее звучали такие сроки, как 20 июня, 8 августа, 12 августа, 17 августа и 19 августа.
По словам авторов модели, прогнозные даты меняются в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. На этот раз поводом для смещения срока стало то, что в последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч.
Стоит отметить, что 24 августа, на которое планируется завершение вспышки COVID-19 в РФ, Украина отмечает День независимости в честь принятия Верховным советом УССР «Акта провозглашения независимости Украины». Это событие считается датой образования украинского государства в современном виде.