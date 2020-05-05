Первая с 2016 года партия российского бензина была доставлена по железной дороге на Украину. Об этом украинскому интернет-изданию enkorr сообщили 5 мая в в «Консалтинговой группе А-95»

Украинские АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заключили договоры с «Газпромнефть» на импорт 400 и 115 тонн российского бензина марки А-92 соответственно. Поставка была осуществлена по железной дороге с Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Теперь бензин из РФ доступен в сегменте мелкого опта на нефтебазе в Василькове Киевской области.

Кроме бензина «Западная нефтегазовая компания» и «Евростандарт» также импортируют с мая российское дизтопливо с того же НПЗ «Газпромнефти».

В последний раз по ж/д российский бензин поставлялся на Украину в 2016 году.