Украинские «Западная нефтегазовая компания» и «Евростандарт» заключили договоры с «Газпромнефть» на импорт 400 и 115 тонн российского бензина марки А-92 соответственно. Поставка была осуществлена по железной дороге с Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Теперь бензин из РФ доступен в сегменте мелкого опта на нефтебазе в Василькове Киевской области.
Кроме бензина «Западная нефтегазовая компания» и «Евростандарт» также импортируют с мая российское дизтопливо с того же НПЗ «Газпромнефти».
В последний раз по ж/д российский бензин поставлялся на Украину в 2016 году.