Экс-депутат Верховной Рады, активист Евромайдана Владимир Парасюк признал, что его группа 20 февраля 2014 года вела огонь по милиционерам. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает издание «Гордон» в воскресенье, 3 мая

По словам Парасюка, оружие передавалось как можно большему количеству людей, чтобы всех «повязать» в преступлении.

«Когда 20-го числа начали просто расстреливать людей, уже нужно было отвечать на этот расстрел… Люди взяли ответственность. Многих ребят, которые там со мной были, уже в живых нет, потому что они погибли в АТО. Какая агентура? Какие спецоперации? По нам стреляют, а мы что, должны флагами махать? Ну так не бывает. И когда вы у меня спросите, почему они не могут ничего доказать… А что доказывать? Если одно оружие передавалось нескольким людям, потому что была такая договоренность: "Ребята, если мы несем ответственность, то все вместе"», — рассказал Парасюк.

Майдан-2014: шесть лет великой националистической революции © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

«И на нем столько было отпечатков пальцев, там просто не могут ничего установить. Потому что такова реальность была. Я говорю это впервые: я своими глазами видел, как брали оружие: "Дай я выстрелю, чтобы, если будут нас за это наказывать, нас были сотни"», — добавил Парасюк.

Массовые протесты, которые привели к смене власти, на Украине произошли в конце 2013 — начале 2014 года. 19 февраля «Беркут» занял часть баррикад и территории Майдана.

Следующий день стал переломным в истории Майдана: протестующие перешли в контрнаступление, начав расстреливать бойцов «Беркута» из огнестрельного оружия. В некоторых случаях те стали отстреливаться. По данным МВД Украины, всего за время протестов погибли 20 сотрудников правоохранительных органов, 1270 ранены, у 150 были огнестрельные ранения.