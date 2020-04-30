Украинцы с 29 апреля начали получать по почте польские рабочие визы. Об этом сообщило польское издание Money.pl со ссылкой на источники, близкие к польскому посольству в Киеве

Кабмин Украины готов отсылать заробитчан в Европу на сезонные работы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такой шаг является ответом на многократные призывы польских работодателей и украинских заробитчан о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

С четверга, 30 апреля, можно подавать документы на получение польских рабочих виз через электронную систему e-консульство.

При этом ранее Кабмин транслировал противоречивые заявления о том, что заробитчане являются «обученной в Европе рабочей силой» и могли бы быть полезными для развития экономики Украины, поэтому их «надо сохранить».