Ранее Кабмин заявил, что Украина готова к переговорам со странами, которые захотят пригласить украинских работников на сезонные работы.
«Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что такой шаг является ответом на многократные призывы польских работодателей и украинских заробитчан о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.
С четверга, 30 апреля, можно подавать документы на получение польских рабочих виз через электронную систему e-консульство.
При этом ранее Кабмин транслировал противоречивые заявления о том, что заробитчане являются «обученной в Европе рабочей силой» и могли бы быть полезными для развития экономики Украины, поэтому их «надо сохранить».