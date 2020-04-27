Сделка о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке заключена на крайне невыгодных для киностудии «Союзмультфильм» условиях и не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования, заявили в пресс-службе студии.
При этом в японской компании рассказали, что время от времени получают просьбы от «Союзмультфильма» о пересмотре условий договора, и каждый раз компания вела дружественные переговоры с очередным главой «Союзмультфильма».
«Также и сейчас, если от "Союзмультфильма" поступит официальный запрос, наша компания готова в любой момент возобновить переговоры, чтобы наши договорные отношения с "Союзмультфильмом" были дружественными и еще более плодотворными для обеих сторон», — сказал представитель компании Хироюки Фудзивара.
Представитель Cheburashka Project LLP напомнил, что японская сторона «обладает эксклюзивной лицензией на перевыпуск анимационных фильмов о Чебурашке как от автора произведения Эдуарда Успенского, так и от обладателя авторских прав на анимационный фильм периода бывшего СССР».