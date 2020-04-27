Киностудия «Союзмультфильм» готовится предъявить претензии японской компании Cheburashka Project LLP, которая на данный момент владеет правами на выпуск мультфильмов с любимцем советских детей, при этом японцы готовы обсуждать требования российской стороны, сообщает РИА Новости 27 апреля

Борьба за Чебурашку: «Союзмультфильм» считает незаконной сделку с Японией 16-летней давности © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом в японской компании рассказали, что время от времени получают просьбы от «Союзмультфильма» о пересмотре условий договора, и каждый раз компания вела дружественные переговоры с очередным главой «Союзмультфильма».

«Также и сейчас, если от "Союзмультфильма" поступит официальный запрос, наша компания готова в любой момент возобновить переговоры, чтобы наши договорные отношения с "Союзмультфильмом" были дружественными и еще более плодотворными для обеих сторон», — сказал представитель компании Хироюки Фудзивара.

Представитель Cheburashka Project LLP напомнил, что японская сторона «обладает эксклюзивной лицензией на перевыпуск анимационных фильмов о Чебурашке как от автора произведения Эдуарда Успенского, так и от обладателя авторских прав на анимационный фильм периода бывшего СССР».