Ранее США отказались участвовать в сделке ОПЕК+, заявив, что и без нее сокращают добычу нефти.
«Соединённые Штаты сильно ограничены антимонопольным законодательством, и они, когда обсуждали с нами, с Саудовской Аравией и с другими членами ОПЕК ситуацию в связи с резким падением спроса и беспрецедентным падением цен, всячески имели в виду необходимость не выйти за рамки антимонопольных требований», — приводит слова Лаврова РИА Новости.
Глава МИД РФ отметил, что из-за этого США не смогут «вступить в какую-то организацию, создать какую-то организацию, которая будет заниматься рынками нефти, газа, да и любого другого товара».