Антимонопольное законодательство Соединенных Штатов Америки не позволяет государству состоять в организациях по регулированию рынков, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 апреля студентам МГИМО в ходе видеоконференции

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Соединённые Штаты сильно ограничены антимонопольным законодательством, и они, когда обсуждали с нами, с Саудовской Аравией и с другими членами ОПЕК ситуацию в связи с резким падением спроса и беспрецедентным падением цен, всячески имели в виду необходимость не выйти за рамки антимонопольных требований», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что из-за этого США не смогут «вступить в какую-то организацию, создать какую-то организацию, которая будет заниматься рынками нефти, газа, да и любого другого товара».