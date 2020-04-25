Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 25 апреля, приехал на субботник в Чернобыльскую зону, где будет сажать сосны в Национальном парке «Припятский», передает БелТА

Власти Белоруссии не отменили республиканский субботник, несмотря на коронавирус © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание, и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский"», — говорится в сообщении.

С целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой. Уточняется, что Лукашенко будет работать на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более 8,77 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из которых 63 стали летальными.