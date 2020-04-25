Несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по соблюдению социального дистанцирования и отказу от проведения массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, 25 апреля по всей Белоруссии пройдет республиканский субботник.
«В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание, и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский"», — говорится в сообщении.
С целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой. Уточняется, что Лукашенко будет работать на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.
По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более 8,77 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из которых 63 стали летальными.