Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне склоняются к версии, что зафиксированный в Китае коронавирус имеет искусственное происхождение. При этом президент США Дональд Трамп предположил, что КНР и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы.
«Я полагаю, что нужно понимать, что происходит в случае с особенно опасными вирусами, которые могут сотворить такое, что сделал с миром вирус [COVID-19]; и люди в недалеком будущем захотят узнать такую информацию», — сказал Моррисон.
В связи с этим он считает необходимым, чтобы независимые эксперты ВОЗ могли действовать на территории стран, пораженных эпидемией, а члены ВОЗ были обязаны допускать этих специалистов к себе.
Ранее австралийский премьер выступил за проведение международного расследования в отношении действий ВОЗ в связи с коронавирусом.