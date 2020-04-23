Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны получить полномочия, схожие с имеющимися у инспекторов ООН в области вооружения, для расследования причин возникновения эпидемий вроде той, что была вызвана коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает The Guardian 22 апреля

Кто виноват в пандемии? Помпео обрушился с критикой на «коммунистический Китай» и ВОЗ © Mark Taylor Дональд Трамп предположил, что КНР и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы.

«Я полагаю, что нужно понимать, что происходит в случае с особенно опасными вирусами, которые могут сотворить такое, что сделал с миром вирус [COVID-19]; и люди в недалеком будущем захотят узнать такую информацию», — сказал Моррисон.

В связи с этим он считает необходимым, чтобы независимые эксперты ВОЗ могли действовать на территории стран, пораженных эпидемией, а члены ВОЗ были обязаны допускать этих специалистов к себе.

Ранее австралийский премьер выступил за проведение международного расследования в отношении действий ВОЗ в связи с коронавирусом.