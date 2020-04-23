Из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода в этом году сократятся на 6%. Об этом сообщил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, передает CNN 22 апреля

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«Этот кризис повлиял на выбросы парниковых газов. По нашим оценкам, в этом году выбросы углерода сократятся на 6% из-за отсутствия выбросов от транспорта, промышленности и производства энергии», — заявил Таалас.

Тем не менее, по его словам, это «краткосрочные» хорошие новости для окружающей среды, так как этого будет недостаточно, чтобы вернуть мир в нужное русло для достижения целей Парижского соглашения.

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Документ должен заменить ограничивающий выбросы парниковых газов Киотский протокол, действие которого заканчивается в 2020 году.

Цель Парижского соглашения — не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С. В настоящее время средняя температура на 0,75°С выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годов.

Для этого правительства 197 стран, подписавших соглашение, обязались планомерно снижать выбросы CO2 в атмосферу, внедрять зеленые технологии и проводить прочие мероприятия, направленные на предотвращение климатических изменений.