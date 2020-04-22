Днем ранее постановлением правительства Надырова освободили от должности вице-министра здравоохранения для перевода на место руководителя управления общественного здоровья, которое занимал подавший в отставку Тлеухан Абилдаев.
По словам главы Минздрава, заболевший Надыров госпитализирован для лечения.
«Выражаю слова поддержки и скорейшего выздоровления моему коллеге Камалжану Талгатовичу. В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом (мэром) Алма-Аты отставка Абилдаева приостановлена», — сообщил Биртанов.
Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 2 025 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались, 489 выздоровели. До конца апреля на территории республики действует режим ЧП. Также на карантин закрыты такие города, как Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент.