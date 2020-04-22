Бывший заместитель главы Министерства здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров заразился коронавирусом. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Тлеухан Абилдаев.

По словам главы Минздрава, заболевший Надыров госпитализирован для лечения.

«Выражаю слова поддержки и скорейшего выздоровления моему коллеге Камалжану Талгатовичу. В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом (мэром) Алма-Аты отставка Абилдаева приостановлена», — сообщил Биртанов.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 2 025 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались, 489 выздоровели. До конца апреля на территории республики действует режим ЧП. Также на карантин закрыты такие города, как Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент.