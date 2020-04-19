Одной из причин роста заболеваемости COVID-19 на Украине стало посещение гражданами церквей в Вербное воскресенье (12 апреля). Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов на брифинге 19 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в том числе, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений», — цитирует главу Минздрава «Интерфакс Украина».

Степанов также обратил внимание, что рост проявлений заболевания возник на 4-5 день после того, как люди инфицировались, после чего власти страны сразу увидели рост заболеваний.

В то же время министр добавил, что еще одной причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований методом ПЦР (при помощи значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале — ред.).