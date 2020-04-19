Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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По данным Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 в стране лабораторно зафиксировано 5449 подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, а 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

«Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в том числе, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений», — цитирует главу Минздрава «Интерфакс Украина».

Степанов также обратил внимание, что рост проявлений заболевания возник на 4-5 день после того, как люди инфицировались, после чего власти страны сразу увидели рост заболеваний.

В то же время министр добавил, что еще одной причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований методом ПЦР (при помощи значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале — ред.).

 

 

 