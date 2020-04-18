Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного 18 апреля

Раздувая пожар религиозной войны. Что ожидает Украину после Пасхи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впервые за тысячу лет церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня прошла при закрытых дверях, без верующих и паломников. Причина — пандемия коронавируса.

«После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня», — пишет агентство.

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила лампаду со святыней в аэропорту «Бен-Гурион» от российского посла в Израиле Анатолия Викторова.

Массовую встречу Благодатного огня решили отменить из-за карантина.