Оттуда православная святыня отправится на патриаршую службу в храме Христа Спасителя.
Впервые за тысячу лет церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня прошла при закрытых дверях, без верующих и паломников. Причина — пандемия коронавируса.
«После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня», — пишет агентство.
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила лампаду со святыней в аэропорту «Бен-Гурион» от российского посла в Израиле Анатолия Викторова.
Массовую встречу Благодатного огня решили отменить из-за карантина.