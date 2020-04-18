Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова призвала президента страны Владимира Зеленского покончить с «фарсом». Такое заявление она сделала на днях в видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook

Падение в бездну: Зеленский стремительно теряет доверие украинцев © president.gov.ua

Также она обвинила Зеленского в некомпетентности и игре на камеру. По ее мнению, украинский лидер думает только о том, как с утра нанести грим, доехать до съемочной площадки, отснять видеоролик, который был подготовлен профессионалами, и прочитать заготовленные тексты.

«И мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира», — написала Егорова.

В конце февраля опрос, проведенный аналитической организацией «Центр Разумкова», показал, что рейтинг Зеленского снизился почти вдвое — с 73% на выборах в 2019 году до 40%. Уровень доверия к президенту сократился с рекордных 79% в сентябре 2019-го до 51%.

Егорова работала телеведущей на украинских каналах ICTV, «1+1», «Интер», «Украина» и ряде других. Также она снялась в нескольких фильмах и сериалах.