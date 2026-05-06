Производства и дата-центры нужно переносить за Урал, считает политолог Безпалько

Россия во время СВО оказалась в ситуации, когда стратегическая глубина территории уже не спасает. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Богдан Безпалько

2026-05-06T22:00

"Какие-то производства, дата-центры нужно переносить куда-нибудь в Сибирь или за Урал. Пермь и так уже центр военного производства", — пояснил эксперт.По его словам, прикрыть каждую нефтебазу или завод сейчас уже невозможно. Или это надо перекладывать на владельцев этих бизнесов.Другая проблема заключается в том, что на Украине есть центры по производству беспилотников, которые получают мощную помощь из-за рубежа."Перерубить эти поставки мы пока не можем. Получив кредит от Евросоюза, эти производства заработают еще более активно. В отношении тех производств, которые находятся на территории Евросоюза за эти года пока еще не проводились акты диверсии, саботажа, прямых ударов по центрам, которые фактически являются филиалами украинской армии", — заявил Безпалько.Если противнику удастся нарастить удары беспилотниками, нам будет значительно хуже, считает эксперт."Пока мы выдерживаем эти атаки, но если в Европе беспилотники будут производить тысячами, нужно будет тщательно продумать какой-то ответ. Он может быть резким", — уверен собеседник издания.Полный текст интервью Богдана Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал читайте на сайте Украина.ру.

