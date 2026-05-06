Россия во время СВО оказалась в ситуации, когда стратегическая глубина территории уже не спасает. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Богдан Безпалько
Россия во время СВО оказалась в ситуации, когда стратегическая глубина территории уже не спасает. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Богдан Безпалько
"Какие-то производства, дата-центры нужно переносить куда-нибудь в Сибирь или за Урал. Пермь и так уже центр военного производства", — пояснил эксперт.
По его словам, прикрыть каждую нефтебазу или завод сейчас уже невозможно. Или это надо перекладывать на владельцев этих бизнесов.
"Мои друзья из "Роснефти" рассказывали, что на их предприятиях установили системы РЭБ, крупнокалиберные пулеметы. Но если дрон летит с большой скоростью, пулеметчик может не среагировать. И такая проблема характерна для всего мира", — отметил политолог.
Другая проблема заключается в том, что на Украине есть центры по производству беспилотников, которые получают мощную помощь из-за рубежа.
"Перерубить эти поставки мы пока не можем. Получив кредит от Евросоюза, эти производства заработают еще более активно. В отношении тех производств, которые находятся на территории Евросоюза за эти года пока еще не проводились акты диверсии, саботажа, прямых ударов по центрам, которые фактически являются филиалами украинской армии", — заявил Безпалько.
Если противнику удастся нарастить удары беспилотниками, нам будет значительно хуже, считает эксперт.
"Пока мы выдерживаем эти атаки, но если в Европе беспилотники будут производить тысячами, нужно будет тщательно продумать какой-то ответ. Он может быть резким", — уверен собеседник издания.
