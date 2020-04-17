Группа специального назначения Вооруженных сил США находится в состоянии круглосуточной готовности к эвакуации правительства страны из Вашингтона. Об этом сообщил журнал Newsweek, передает 17 апреля РИА Новости

Associated Press выяснила, что США не справятся с новой вспышкой COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Власти столичного округа Колумбия продлили режим чрезвычайной ситуации еще на месяц.

В состав опергруппы, созданной 16 марта, входит 10 тысяч человек, она оснащена вертолетами Blackhawk 106-го авиационного батальона. Подчиняются силовики Министерству обороны страны.

Соединенные Штаты в настоящее время лидируют по количеству инфицированных COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев в США перевалило за 650 тысяч, скончались более 31 тысячи заболевших.