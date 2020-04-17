Спецгруппа готова сопроводить персонал Белого дома и главные ведомства США в безопасное место, если ситуация с коронавирусом сделает невозможным управление страной.
Власти столичного округа Колумбия продлили режим чрезвычайной ситуации еще на месяц.
В состав опергруппы, созданной 16 марта, входит 10 тысяч человек, она оснащена вертолетами Blackhawk 106-го авиационного батальона. Подчиняются силовики Министерству обороны страны.
Соединенные Штаты в настоящее время лидируют по количеству инфицированных COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев в США перевалило за 650 тысяч, скончались более 31 тысячи заболевших.