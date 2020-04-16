«Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания — лишь один из многих примеров», — цитирует эксперта eurekalert.org.
Исследователь рассказал, что физические упражнения помогают организму вырабатывать мощный антиоксидант — «внеклеточную супероксиддисмутазу», которая защищает от вредных свободных радикалов.
По данным Яна, снижение уровня данного вещества происходит при различных опасных недугах, в том числе при острых заболеваниях легких, ишемической болезни сердца и почечной недостаточности.