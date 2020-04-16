Секрет оказался прост — нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Они предотвращают или уменьшают проявления дыхательной недостаточности, которые вызывают большинство смертей при коронавирусной инфекции, рассказал доктор медицинских наук Чжен Ян, работающий в Университете штата Вирджиния

«Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания — лишь один из многих примеров», — цитирует эксперта eurekalert.org.

«Активный образ жизни». В Британии 106-летняя женщина поборола коронавирус © Olivier Galibert / flickr

По данным Яна, снижение уровня данного вещества происходит при различных опасных недугах, в том числе при острых заболеваниях легких, ишемической болезни сердца и почечной недостаточности.