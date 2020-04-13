Исполнитель отметил, что молитва посвящается Украине и всему миру, сражающемуся с коронавирусом. Отмечается, что идея записать духовный гимн Украины возникла во время работы над государственным гимном страны, которая завершилась несколько месяцев назад.
Режиссером видео стал давний друг Михаила — Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали Софийский собор (Софию Киевскую).
«"Молитва за Украину" — это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что выпали сейчас на долю Украины и всего мира», — отмечают авторы видео.