Известный украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом DZIDZIO, выступил в необычной для себя манере и выпустил клип на песню «Молитва за Украину», который сняли в Софийском соборе Киева. Соответствующее видео было обнародовано на днях в YouTube

Maruv представила альбом хулиганских песен на суржике © Facebook, MARUV | Facebook, MARUV | Перейти в фотобанк Режиссером видео стал давний друг Михаила — Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали Софийский собор (Софию Киевскую). «"Молитва за Украину" — это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что выпали сейчас на долю Украины и всего мира», — отмечают авторы видео.