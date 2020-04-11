Бывший министр по делам спецслужб и экс-посол Чехии в Москве Ярослав Башта прокомментировал возбуждение в России уголовного дела по сносу памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости

Марков предложил ввести экономические санкции в отношении Чехии за снос памятника Коневу © РИА Новости, Нина Зотина заявил Башта.

По его словам, руководства района Прага-6 воспользовалось режимом ЧП из-за эпидемии коронавируса, чтобы «без шумихи» демонтировать памятник и отвезти в депозитарий для последующего размещения в музее.

Данные действия предприняли в канун 75-й годовщины победы над немецким нацизмом, неоценимый вклад в которую внесли войска Красной армии, а части, которыми командовал маршал Конев, принесли свободу Праге.

«На эти действия властей района Прага-6 негативно отреагировал лишь президент республики Милош Земан. А правительство промолчало. Судя по всему, министры не осознали один важный момент: передавая внешнюю политику в руки муниципальных властей, они тем самым создают угрозу суверенитету Чешской Республики изнутри. Государство таким образом начнет распадаться на "молекулы", то есть самоуправляемые единицы, а в случае Праги — управляемой руководством, которое ведет себя как подросток», — сказал экс-министр.

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

В пятницу в Главном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК России («Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично»). Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника маршалу Коневу в Праге.