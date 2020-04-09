Днем ранее ОЗХО опубликовала доклад о химических атаках в Сирии, где утверждается, что в провинции Хама были выполнены авиаудары с использованием снарядов с хлорином и зарином сирийскими ВВС. Между тем все химоружие в Сирии было ликвидировано за несколько лет до этого под контролем той же ОЗХО.
«Доклад ОЗХО о применении химического оружия в деревне Латамна в 2017 году содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии», — отмечается в сообщении.
МИД Сирии обращает внимание, что доклад использовал данные, подготовленные и сфабрикованные исламистскими террористическими группировками и так называемыми «Белыми касками» в исполнение указаний их руководителей в США, Турции и других западных странах».
Внешнеполитическое ведомство осудило данный отчет и опровергло все содержащиеся в нем выводы, подчеркнув, что войска САР никогда не применяли химическое оружие.