Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где утверждается, что сирийские войска якобы использовали химическое оружие в 2017 году, сфабрикован на основе заявлений террористов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Сирии 9 апреля

Днем ранее ОЗХО опубликовала доклад о химических атаках в Сирии, где утверждается, что в провинции Хама были выполнены авиаудары с использованием снарядов с хлорином и зарином сирийскими ВВС. Между тем все химоружие в Сирии было ликвидировано за несколько лет до этого под контролем той же ОЗХО.

«Доклад ОЗХО о применении химического оружия в деревне Латамна в 2017 году содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии», — отмечается в сообщении.

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Внешнеполитическое ведомство осудило данный отчет и опровергло все содержащиеся в нем выводы, подчеркнув, что войска САР никогда не применяли химическое оружие.