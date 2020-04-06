Республику спасает то, пояснил политик, что ей удалось сохранить систему общественного здоровья и что она имеет возможность отслеживать эпидемиологическую ситуацию, несмотря на существующие в этой отрасли проблемы, в частности дефицит кадров.
«Наши медики — настоящие патриоты, энтузиасты своего дела — справляются с нынешней повышенной нагрузкой», — подчеркнул Пушилин.
По его словам, еще одна особенность ДНР состоит в том, что у нее нет прямого трафика с теми странами, которые являются источником распространения инфекции (КНР, Италия, США, Иран, Испания), и это также положительно сказалось на ситуации.
Глава республики также отметил, что власти приняли ряд последовательных шагов по борьбе с вирусом: создали межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции, разработали план введения карантинно-ограничительных мер в зависимости от ситуации.
Собеседник издания добавил, что сегодня закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, приезжающие с территории РФ помещаются на 14-дневный режим самоизоляции, а школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.