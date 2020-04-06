Шесть лет жизни в условиях вооруженного конфликта и ограничений вроде комендантского часа научили граждан ДНР выживанию в экстремальных условиях. Но это совсем не значит, что республика лучше других оказалась подготовлена к пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Глава ДНР Пушилин: Мы готовы к любому сценарию развития пандемии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Наши медики — настоящие патриоты, энтузиасты своего дела — справляются с нынешней повышенной нагрузкой», — подчеркнул Пушилин.

По его словам, еще одна особенность ДНР состоит в том, что у нее нет прямого трафика с теми странами, которые являются источником распространения инфекции (КНР, Италия, США, Иран, Испания), и это также положительно сказалось на ситуации.

Глава республики также отметил, что власти приняли ряд последовательных шагов по борьбе с вирусом: создали межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции, разработали план введения карантинно-ограничительных мер в зависимости от ситуации.

Собеседник издания добавил, что сегодня закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, приезжающие с территории РФ помещаются на 14-дневный режим самоизоляции, а школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.