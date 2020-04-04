Китай, откуда коронавирус начал распространяться по всему миру опустился на шестое место в анитрейтинге стран с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В этой стране зафиксировали 81 620 случаев в целом.
Власти КНР объявили 4 апреля днем траура по всем умершим от COVID-19. Всего в этой стране пандемия унесла жизни свыше 3220 человек.
Германия, в которой от коронавируса умерли 1275 человек, сейчас находится на четвертом месте антирейтинга. За сутки там зафиксировлаи 168 летальных исходов.
Всего в мире число зараженных превысило 1 млн 119 тысяч человек. За сутки впервые выявили более 100 тысяч новых случаев коронавируса.