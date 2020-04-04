В Германии количество заболевших коронавирусом нового типа превысило 91 тысячу человек, за сутки в этой стране выявили свыше 6,3 тысячи новых случаев COVID-19. Такие данные 4 апреля приводит университет Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с пандемией в режиме реального времени

Китай, откуда коронавирус начал распространяться по всему миру опустился на шестое место в анитрейтинге стран с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В этой стране зафиксировали 81 620 случаев в целом.

Власти КНР объявили 4 апреля днем траура по всем умершим от COVID-19. Всего в этой стране пандемия унесла жизни свыше 3220 человек.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 4 апреля

Всего в мире число зараженных превысило 1 млн 119 тысяч человек. За сутки впервые выявили более 100 тысяч новых случаев коронавируса.