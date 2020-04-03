«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — сказал Язаревич.
Он также подчеркнул, что маска сама по себе не может служить гарантией защиты от коронавируса и должна использоваться вместе с другими мерами, такими как мытье рук.
«Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», — отметил Язаревич.
Представитель ВОЗ добавил, что, в первую очередь, доступ к маскам должны иметь медицинские работники — и добиться этого можно, в том числе, сократив массовые закупки масок обычными людьми.
Согласно последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 1 миллион, более 53 тысяч человек скончались, 211,6 тысяч — выздоровели.