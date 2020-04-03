Ношение маски во время пандемии коронавируса не обязательно для здорового человека, а сама по себе она не может служить гарантией защиты от заражения. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, передает РИА Новости в пятницу, 3 апреля

«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — сказал Язаревич.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», — отметил Язаревич.

Представитель ВОЗ добавил, что, в первую очередь, доступ к маскам должны иметь медицинские работники — и добиться этого можно, в том числе, сократив массовые закупки масок обычными людьми.

Согласно последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 1 миллион, более 53 тысяч человек скончались, 211,6 тысяч — выздоровели.