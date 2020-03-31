Украинские парламентарии зарегистрировали три проекта постановлений, которые блокируют подписание принятого закона о рынке земли, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной Рады 31 марта

В случае регистрации постановлений председатель парламента Дмитрий Разумков не может подписать и передать на подпись президенту закон, которого это касается, пока проект постановления не будет рассмотрен на заседании Верховной Рады.

Авторами одного проекта постановления стали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и её однопартиец Вадим Ивченко. Текст документа пока отсутствует на сайте.

Похожий проект постановления внёс внефракционный депутат Антон Поляков. В пояснительной записке он указал, что «были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады Украины по процедуре принятия парламентом законов».

Третий документ внесла внефракционный депутат Оксана Савчук. В настоящее время текст её проекта постановления ещё не опубликован.

Несмотря на то что из текста принятого в ночь с 30 на 31 марта закона о снятии моратория на продажу земли исключили пункт о праве иностранных граждан на покупку сельхозугодий на Украине и сократили площадь, которой может владеть один человек, с 200 тысяч до 100 гектаров, споры политиков вокруг документа не прекращаются. Так, Юлия Тимошенко пообещала добиться в Конституционном суде признания закона несоответствующим Основному закону. Она утверждает, что за его принятие проголосовали те, кто владеет большими участками сельхозугодий. По словам лидера фракции, этим документом власти Украины хотят лишить нынешнее и будущие поколения граждан права не только на свои чернозёмы, но и на свою страну.