Российские специалисты вовремя просчитали возможность распространения эпидемии коронавируса, поэтому в РФ нет таких катастрофических последствий, как в Италии. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 30 марта 12:30 © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«А Италия этим не озаботилась. Они посчитали, что до них это не дойдет. Почему там все так грустно — потому что в округе Ломбардия очень высокая продолжительность жизни, то есть очень много пожилых людей, которые смотрят на закон свысока… То же самое и в США: очень много пожилых и богатых людей, которые думают, что им не страшны микробы. Это моя гипотеза», — рассказал Жемчугов.

В России за сутки выявили 302 новых случая коронавирусной инфекции в 35 регионах. Общее число заболевших в стране составляет 1836.