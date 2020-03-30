По словам иммунолога, в России эпидемии коронавируса нет, потому что хорошо сработали прогностическая служба Роспотребнадзора и Министерство обороны.
«А Италия этим не озаботилась. Они посчитали, что до них это не дойдет. Почему там все так грустно — потому что в округе Ломбардия очень высокая продолжительность жизни, то есть очень много пожилых людей, которые смотрят на закон свысока… То же самое и в США: очень много пожилых и богатых людей, которые думают, что им не страшны микробы. Это моя гипотеза», — рассказал Жемчугов.
В России за сутки выявили 302 новых случая коронавирусной инфекции в 35 регионах. Общее число заболевших в стране составляет 1836.