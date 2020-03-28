Эпидемия коронавируса вызвала резкий скачок спроса на золото, этот металл практически пропал из свободной продажи в США, сообщает The Wall Street Journal

Американские банкиры и инвесторы столкнулись с серьезным дефицитом слитков золота и монет из него. Все запасы драгметалла распроданы, дилеры начали закрываться.

В частности, швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе отказал всем желающим.

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Отмечается, что золото возили в США мелкими партиями из Англии, однако сейчас международные пассажирские перевозки почти приостановлены из-за последствий коронавируса.

Эта же причина привела к приостановке добычи драгметаллов в Перу и Южной Африке.