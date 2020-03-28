Американские банкиры и инвесторы столкнулись с серьезным дефицитом слитков золота и монет из него. Все запасы драгметалла распроданы, дилеры начали закрываться.
В частности, швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе отказал всем желающим.
Руководство банков Уолл-стрит обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору, однако там отметили, что не могут удовлетворить беспрецедентный спрос на золотые слитки.
Отмечается, что золото возили в США мелкими партиями из Англии, однако сейчас международные пассажирские перевозки почти приостановлены из-за последствий коронавируса.
Эта же причина привела к приостановке добычи драгметаллов в Перу и Южной Африке.