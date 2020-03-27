Причиной масштабного распространения коронавируса в США стал большой пассажиропоток из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий

По его словам, ситуация в Америке отличается от российской и китайской.

«50 штатов, в каждом по одному, два или три международных аэропорта, туда летали отовсюду, особенно в аэропортах на побережьях, летали туристы из самых разных, как бы у нас сейчас сказали, неблагополучных стран… США — одна из самых посещаемых стран, если россияне летают в три аэропорта, но в основном в Нью-Йорк, то все остальные летают в самые разные аэропорты, поэтому инфекция распространялась по США достаточно быстро», — рассказал собеседник издания.

Дробницкий: коронавирус приговорил международное разделение труда. И США пострадают больше всех © РИА Новости, Нина Зотина

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