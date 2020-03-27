По его словам, ситуация в Америке отличается от российской и китайской.
«50 штатов, в каждом по одному, два или три международных аэропорта, туда летали отовсюду, особенно в аэропортах на побережьях, летали туристы из самых разных, как бы у нас сейчас сказали, неблагополучных стран… США — одна из самых посещаемых стран, если россияне летают в три аэропорта, но в основном в Нью-Йорк, то все остальные летают в самые разные аэропорты, поэтому инфекция распространялась по США достаточно быстро», — рассказал собеседник издания.
К 27 марта США вышли на первое место в мире по распространению COVID-19. В стране зафиксировали более 85 тысяч подтверждённых случаев инфекции. Пандемия унесла жизни 1304 человек.
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