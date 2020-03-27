По состоянию на 12:00, 26 марта, в мире зафиксировано почти 534 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Больше 24 тысяч человек скончались, почти 123 тысячи заболевших вылечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в Италии — 8 тысяч 215. На втором месте по этому показателю Испания (4 тысячи 365). За ней следуют Китай (3 тысячи 292), Иран (2 тысячи 234), Франция (1 тысяча 696), США (1 тысяча 295), Великобритания (578), Нидерланды (434), Германия (267), Бельгия (220), Швейцария (192) и Южная Корея (131).

Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, не достигает 100.

Больше всего выздоровевших от коронавируса зафиксировано в Китае — 74 тысячи 588. Следом идет Иран (10 тысяч 457), Италия (10 тысяч 361), Испания (7 тысяч 15 человек), Германия (5 тысяч 673), Франция (4 тысячи 948), Южная Корея (4 тысячи 144) и США (1 тысяча 868).

Ситуация в США

Штаты вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай.

После появления таких данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране «данью уважения тестированию» и опроверг информацию, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше граждан, чем в КНР.

«Вы не знаете, какие цифры в Китае», — заявил он.

Власти опасаются ухудшения ситуации с заболеванием и стали принимать дополнительные меры. Сенат США, в частности, одобрил пакет помощи экономике в размере $2 трлн, в Нью-Йорке строят дополнительные морги и готовят грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза множества умерших.

Коронавирус и Россия

В РФ было объявлено о 840 случаях заболевания коронавирусом, 38 человек уже выздоровели. Зарегистрировано три летальных исхода.

В Мурманской области у пяти человек медики предварительно выявили коронавирус. Все они, по словам губернатора Андрея Чибиса, госпитализированы, а все их близкие находятся в обсервации. Новые случаи заражения есть и в Москве.

Главврач больницы в Коммунарке, куда определяют большую часть заболевших коронавирусом россиян, Денис Проценко считает, что число заразившихся в столице резко вырастет в середине либо конце следующей недели.

В больницу в Коммунарке за помощью обратился певец Игорь Николаев, у него диагностировали пневмонию. Анализ на коронавирус еще не готов. Также в одну из столичных больниц была доставлена 106-летняя жительница столицы Елена Пурре. Первый тест дал положительный результат.

СМИ сообщили, что коронавирус выявили у сотрудников администрации президента и Управления делами президента. Однако подтверждений этой информации пока нет.

Сейчас сдать тест на вирус в РФ могут все желающие, но бесплатно это сделать получится только у людей, входящих в группы риска.

В преддверии нерабочей недели премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть в России все организации общественного питания, зоны отдыха на курортах и санатории. Региональным властям рекомендовал попросить жителей воздержаться от туристических поездок.

С 27 марта авиасообщение России с другими странами полностью закрыто. Однако есть исключения. Для эвакуации россиян на родину рейсы будут по-прежнему выполняться. Кроме того, запрет не коснется санитарных, гуманитарных, грузовых и почтовых перевозок.

Российской экономике в 2020 году не избежать рецессии, снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля может привести к потере 270-320 млрд руб. в день, или около 1,3-1,6 трлн руб. за всю неделю.

Ситуация на Украине

На Украине лабораторно подтвердили 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

В Ровенской области подтвердили 9 первых случаев заболевания. Новые случаи инфицирования обнаружили также в Киевской, Волынской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской, Тернопольской и Запорожской областях. Первые больные появились в Черниговской и Закарпатской областях, в Винницкой коронавирус нашли у медсестры в роддоме и у ребенка.

Сразу несколько врачей заразились коронавирусом в Тернопольской области. Как сообщает облгосдминистрация, известно о двух инфицированных семейных врачах, заразившемся сотруднике первичной медико-санитарной помощи и неврологе больницы Монастырисского района. По региону принято решение после работы с инфицированными направлять врачей на 14-дневный карантин.

По данным Минобороны, 145 военных находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что некоторые частные клиники не информируют Минздрав о выявленных больных. Власти Киева потребовали от полиции усилить контроль в этом направлении.

Власти Закарпатской области перекрывают половину дорог, которые соединяют регион с остальной страной. В Сумах на въезде в город устанавливаются контрольно-пропускные пункты.

Правительство отменило требование о 10 пассажирах в трамвае, троллейбусе и автобусе. Сейчас уже допускается такое число людей, которое одновременно не превышает половины сидячих мест в транспорте.

С сегодняшнего дня власти закрывают границы, в том числе и для украинцев. За рубежом остаются 20 тысяч украинцев, которые проинформировали консульства о желании вернуться на родину.

Ситуация в мире

Лидеры стран Евросоюза для борьбы с коронавирусом решили выделить 140 миллионов евро на 17 проектов, связанных с борьбой против вируса. В частности, деньги пойдут на разработку вакцины.

Итальянский модный дом Armani будет выпускать одноразовые медицинские комбинезоны вместо брендовой одежды.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны-участницы не проявят солидарность в преодолении этого кризиса.

«На карту поставлено выживание европейского проекта», — сказал он.

Сербия попросила помощи у России в борьбе с распространением нового коронавируса.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица