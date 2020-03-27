Белоруссия остается единственной страной, которая не объявляла карантин и другие жесткие меры по борьбе с пандемией. На сегодняшний момент там зафиксировано 86 случаев заражения, 29 случаев выздоровления и ни одного случая смерти.
Белорусские и российские власти, продолжил эксперт, не декларировали, что они идут в Европу, поэтому перед их госчиновниками не стоит обязанность слепо копировать решения европейцев, чем сейчас занимается Украина.
«Они говорят: "Мы еще посмотрим, какая тактика более правильная — белорусская или чешская". Никто этого еще не знает"», — сказал Комаровский.
Хотя белорусы не раскрывают всех деталей, кого именно и как они протестировали на предмет заражения, судя по их расследованию первого случая, это образец «эпидемиологического кайфа», когда каждого человека выявили и изолировали, добавил специалист.