Эпидемиологические службы Белоруссии в борьбе с коронавирусом работают так, как на Украине они работали 25 лет назад, когда каждый случай заболевания тщательно разбирался. Об этом рассказал известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью изданию «Гордон»

Украинцам не спастись от коронавируса — Комаровский © Facebook Евгения Комаровского

Белорусские и российские власти, продолжил эксперт, не декларировали, что они идут в Европу, поэтому перед их госчиновниками не стоит обязанность слепо копировать решения европейцев, чем сейчас занимается Украина.

«Они говорят: "Мы еще посмотрим, какая тактика более правильная — белорусская или чешская". Никто этого еще не знает"», — сказал Комаровский.

Хотя белорусы не раскрывают всех деталей, кого именно и как они протестировали на предмет заражения, судя по их расследованию первого случая, это образец «эпидемиологического кайфа», когда каждого человека выявили и изолировали, добавил специалист.