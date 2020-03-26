Накануне, 25 марта, Кабмин продлил объявленный на Украине до 3 апреля карантин на 30 дней, а также ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса.
По словам Рудякова, сейчас команда Зеленского оказалась в тяжелой ситуации, поскольку не успела взять рычаги реального управления страной в свои руки.
«Сейчас Зеленский напоминает генерала, чья армия оказалась в тяжелой ситуации, и он берет винтовку и идет с ней в цепи первым, оставляя армию без руководства… Президенту и Офису нечего предложить, у них нет ресурсов, чтобы они могли, как [президент РФ Владимир] Путин, раздавать или, по крайней мере, обещать, что раздаст материальную помощь», — сказал политолог.
Ранее российский лидер выступил с телеобращением к жителям страны относительно пандемии коронавируса, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса.
Среди них увеличения пособия по безработице, установление «кредитных каникул», отсрочка по налогам для среднего и малого бизнеса, повышение налога на дивиденды, уходящие в офшоры, и др.
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