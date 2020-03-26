В Турции с полок магазинов пропал одеколон, потому что местные жители используют его в качестве народного средства в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал главный редактор «Московского комсомольца» в Турции Яшар Ниязбаев в интервью изданию Украина.ру

Яшар Ниязбаев: Турция борется с коронавирусом одеколоном © Facebook, Яшар Ниязбаев | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что в Турции есть традиция предлагать гостям одеколон (чтобы они наливали чайную ложку жидкости на ладонь и растирали ее рукам и шее), которая теперь стала ещё актуальнее.

«Турецкий одеколон содержит 80% спирта, в основном его производят в Конье, которая считается самой религиозной провинцией страны», — пояснил Ниязбаев.

Журналист считает, что турецкая сторона в целом справляется с эпидемией, поскольку у страны хватает своих запасов средств защиты и аппаратуры.

Более того, по его сведениям, Турции пока никто помощь не оказывает: наоборот, она помогла некоторым странам, направила маски и средства для профилактики заболевания.