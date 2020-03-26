По состоянию на 26 марта в Турции зафиксировано 2433 случая заражения, 59 случаев смерти при отсутствии выздоровевших. Общая численность населения страны составляет 83,2 миллиона человек.
Эксперт пояснил, что в Турции есть традиция предлагать гостям одеколон (чтобы они наливали чайную ложку жидкости на ладонь и растирали ее рукам и шее), которая теперь стала ещё актуальнее.
«Турецкий одеколон содержит 80% спирта, в основном его производят в Конье, которая считается самой религиозной провинцией страны», — пояснил Ниязбаев.
Журналист считает, что турецкая сторона в целом справляется с эпидемией, поскольку у страны хватает своих запасов средств защиты и аппаратуры.
Более того, по его сведениям, Турции пока никто помощь не оказывает: наоборот, она помогла некоторым странам, направила маски и средства для профилактики заболевания.