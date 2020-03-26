В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло 290 – за последние сутки COVID-19 заболели 25 человек. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк диагностировали воспаление легких, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое, они подключены к аппарату искусственного дыхания и имеют сопровождающие хронические заболевания. Состояние еще одно пациента оценивается как тяжелое.

По состоянию на вечер 25 марта от коронавируса излечились 18 человек, 14 из них должны выйти из карантина 26 марта.

С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения, ограничено авиа- и наземное сообщение со страной, запрещены публичные мероприятия, ограничено передвижение граждан.