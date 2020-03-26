У 36 зараженных диагностировали воспаление легких, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое, они подключены к аппарату искусственного дыхания и имеют сопровождающие хронические заболевания. Состояние еще одно пациента оценивается как тяжелое.
По состоянию на вечер 25 марта от коронавируса излечились 18 человек, 14 из них должны выйти из карантина 26 марта.
С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения, ограничено авиа- и наземное сообщение со страной, запрещены публичные мероприятия, ограничено передвижение граждан.