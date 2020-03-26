«Назначить Якушева Александр Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины», — говорится в документе.
Ранее Зеленский назначил новых руководителей управлений СБУ в Черниговской, Харьковской и Сумской областях.
«Назначить Якушева Александр Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины», — говорится в документе.
Ранее Зеленский назначил новых руководителей управлений СБУ в Черниговской, Харьковской и Сумской областях.
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