Реформа СБУ от Зеленского. Преодоление негативного опыта прошлых лет или профанация
Реформа СБУ от Зеленского. Преодоление негативного опыта прошлых лет или профанация
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«Назначить Якушева Александр Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Ранее Зеленский назначил новых руководителей управлений СБУ в Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

 