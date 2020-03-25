Украинская ЛГБТ-организация «Инсайт» подает в суд на главу неканонической УПЦ КП Филарета за гомофобные высказывания. Об этом активисты сообщили на своей странице в Facebook 24 марта

Геи и лесбиянки: Филарет нашёл виноватых во вспышке коронавируса © Facebook, Патріарх Філарет | Перейти в фотобанк Филарет заявил, что истинная причина возникновения коронавируса — это однополые браки. Он объяснил это тем, что пандемия была вызвана греховностью человечества, а «гомосексуализм является злом».

В «Инсайте» отметили, что считают подобные высказывания недопустимыми в любое время, а распространение такой откровенно дискриминационной информации публичным лицом во время пандемии может вызвать волну насилия на почве ненависти в отношении ЛГБТ-сообществ.

«Мы считаем, что почетный патриарх ПЦУ Филарет, являясь публичным лицом, имеет большое влияние на людей, принадлежащих к религиозной общине. И его слова могут быть подстрекательством к дискриминации, распространению стигмы и переходу к насильственным действиям в отношении геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей», — говорится в сообщении.

Там добавили, что адвокаты организации уже работают над иском.