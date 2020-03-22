По его словам, как показывает опыт Китая, даже если самоизоляция стран Европы будет длится месяц, они смогут найти резервы для запуска экономик. В противном же случае, при продолжении роста числа заражений коронавирусом, в Европе придется вводить комендантский час, а карантин продлить до конца апреля или даже до конца мая, отметил эксперт.
«Чемпионат Европы по футболу отменили. Богослужений нет. Пасху, что впервые, будут, как говорят, справлять у себя дома, а не в церкви. Такого не было даже во время Второй мировой войны… Зажиточная Европа давно подобного не видела. Конечно, все это пугает ужасно. Пугает политиков, вталкивая в эти алармистские ситуации. Они не знают, какие еще решения надо принимать, чтобы положить конец эпидемии», — сказал Рар.
Он отметил, что при разыгрывании худшего сценария, люди будут жить в «сплошных запретах», что нарушает их конституционные права. По словам политолога, многие его коллеги говорят, что такая ситуация ставит крест на либеральной модели гражданского общества.
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