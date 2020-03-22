Пандемия коронавируса пугает политиков, которые не знают, что предпринять, и вынуждает их задумываться о мерах, нарушающих конституционные права граждан. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру 21 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Чемпионат Европы по футболу отменили. Богослужений нет. Пасху, что впервые, будут, как говорят, справлять у себя дома, а не в церкви. Такого не было даже во время Второй мировой войны… Зажиточная Европа давно подобного не видела. Конечно, все это пугает ужасно. Пугает политиков, вталкивая в эти алармистские ситуации. Они не знают, какие еще решения надо принимать, чтобы положить конец эпидемии», — сказал Рар.

Он отметил, что при разыгрывании худшего сценария, люди будут жить в «сплошных запретах», что нарушает их конституционные права. По словам политолога, многие его коллеги говорят, что такая ситуация ставит крест на либеральной модели гражданского общества.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.