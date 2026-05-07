https://ukraina.ru/20260507/moda-na-kontrabandu-kak-probuzhdali-litvu-1078507349.html

Мода на контрабанду. Как пробуждали Литву

Мода на контрабанду. Как пробуждали Литву - 07.05.2026 Украина.ру

Мода на контрабанду. Как пробуждали Литву

7 мая 1904 года по новому стилю император Николай II утвердил принятое Комитетом министров положение об отмене ограничений в отношении литовской письменности и разрешил использование латинского шрифта для литовского языка вместо кириллицы. Сейчас в Литве эта дата отмечается как День возвращения печати, языка и книги

2026-05-07T08:00

2026-05-07T08:00

2026-05-07T08:00

история

история

литва

россия

малороссия

николай ii

мягкая сила

поляки

язык

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078614757_0:49:282:208_1920x0_80_0_0_05727fcbffbf256e4c08459eb1be9405.jpg

По сути это было признание государственной властью неспособности бороться с "мягкой силой" в западных регионах страны, которая в значительной мере подпитывалась геополитическими конкурентами России в лице Лондона и Вены и проводилась руками реваншистски настроенной шляхты, ставившей целью отторжение территорий. И ещё это был урок того, насколько бесполезно действовать методом запретов.Мятежное культуртрегерствоПеренесёмся в 1863 год. Западные губернии России охвачены Январским восстанием, поднятым теми, кто грезил восстановлением Речи Посполитой. При этом повстанцы делали ставку не только на силу оружия, но и на овладение умонастроениями обывателей. И если собственно само подавление шляхетского мятежа оказалось пусть и не простым, но делом техники, то со вторым оказалось куда сложнее.Среди принятых мер самым известным является разосланное в Киевский, Московский и Петербургский цензурные комитеты 30 июля 1863 года министром внутренних дел Петром Валуевым предписание о запрете печати религиозной и учебной литературы на малороссийском наречии – тот самый "Валуевский циркуляр". Этот документ практически сразу вызвал бурю возмущения в либеральных кругах и даже в советское время его по принципу "Не читал, но осуждаю!" поносили как вопиющий инструмент превращения России в "тюрьму народов". И это при том, что вердикт Валуева был чрезвычайно мягким:"Сделать по цензурному ведомству распоряжение чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы".Вместе с тем Валуев однозначно подчёркивает связь украинофильства с участниками восстания:"Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, и по тому, что большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков".В Северо-Западном крае, где, в отличие от Малороссии, восставшие нашли широкую поддержку населения, меры были приняты куда более жёсткие. Уже в 1864 году распоряжением генерал-губернатора литовская письменность была официально переведена на кириллицу: вначале это касалось официальных изданий и учебных пособий, но несколькими месяцами позднее это распространилось на все книги, газеты и журналы. А уже в сентябре следующего 1865 года тот же Валуев издал распоряжение о полном запрете печати внутри страны и ввоза извне любых изданий на литовском языке, отпечатанных латинским шрифтом. В 1866 году этот запрет утвердил император Александр II.Также отметим, что в то же самое время предпринимались попытки перевода на кириллицу латышского и польского языков. В обоих случаях они успеха не возымели: в Латвии немецкое влияние преобладало над польско-литовским и инициатива сама собой быстро сошла на нет, а в Польше слишком сильным оказалось сопротивление."Торговали мы недаром неуказанным товаром…"Принудительная кириллизация литовской письменности привела к возникновению "чёрного рынка" со всеми его атрибутами. Появился даже такой обслуживающий его феномен – движение книгонош, сильно романтизируемый и идеализируемый в современной Литве.Кто такие книгоноши? Это были банальные контрабандисты, проживавшие на территории, граничившей с Восточной Пруссией. В принципе мелкая, ещё именуемая бытовой, контрабанда – это традиционное занятие жителей погранзоны во всём мире: что-то по другую сторону дешевле, а что-то дороже, и здесь можно вспомнить из недавнего прошлого как пассажиры электричек, курсировавших между Харьковом и Белгородом, везли в Россию водку, а на Украину – сигареты.Но вернёмся в Литву: таким прибыльным нелегальным бизнесом стала подпольная книготорговля отпечатанными латиницей учебниками, сборниками молитв, политическими брошюрами и в меньшей степени – беллетристикой. Владельцы прусских типографий охотно брали "левые" заказы, а надзиравшие за ними германские чиновники оказывались тоже не в убытке. Прибыль получали и кёнигсбергские таможенники, сквозь пальцы смотревшие на прибывающие из-за океана упаковки с книгами на непонятном им языке. На другой стороне границы контрабандистам щедро платило католическое духовенство, вовсю спекулировавшее запретным.Понятно, что против книгонош российская полиция принимала меры: за ввоз политических прокламаций можно было и сесть в тюрьму на несколько лет, а если изымалось что-то безобидное, то штрафовали за нарушения таможенного и пограничного режимов. Тем не менее удавалось изъять не более 10% нелегальной литературы: это типичный мировой показатель для любой контрабанды.Германская сторона также боролась с книгоношами: контрабандист обычно загружается "неуказанным товаром" в обе стороны. Тем более что Берлин и Петербург в то время активно проводили протекционистскую политику из-за чего торговые отношения между странами были не самыми тёплыми. В иные моменты вклад литовских книгонош в рост объёмов контрабандной торговли оказывался настолько значительным, что проблему обсуждали на высочайшем уровне.Как следствие, чтение запрещённой литературы на латинице в скором времени в литовском обществе даже среди самых бедных слоёв населения стало чрезвычайно модным делом и чем-то напоминало прослушивание западных "радиоголосов" в позднем СССР. Зато отпечатанные кириллицей легальные издания на литовском языке под влиянием фрондирующих личностей пользовались куда меньшим спросом. Попутный результат: по степени распространения грамотности в массах литовцы достаточно быстро заняли одно из ведущих мест в России наряду с немцами, финнами, латышами и эстонцами. Так было положено начало Литовскому пробуждению.Из хлопоманов – в генииЛитовское пробуждение как процесс очень интересно рассматривать через призму судьбы человека, считающегося национальным гением Литвы – художника и музыканта Микалоюса Чюрлёниса. А если быть точным, то и Чюрлёнисом, и национальным гением, он стал в советское время благодаря вдове и зятю, оказавшимися в Литовской ССР людьми очень влиятельными.Дело в том, что первые литовские слова Чюрлёнис выучил под влиянием жены за несколько месяцев до смерти, находясь на лечении после перенесённого инсульта, от последствий которого так и не оправился. И если бы не женитьба на Софии Кимантайте, то равнодушный к фольклору и поклонник высокого искусства Николай Чурлянис скорее всего так бы и остался до конца дней русским художником-модернистом польского происхождения.Впрочем, юной столбовой дворянке Ковенской губернии Зофье Кимант тоже была уготована судьба среднестатистической представительницы польской знати если бы не готовивший её к первому причастию католический священник Юозас Тумас: ксёндз познакомил ученицу с запрещённой литературой на языке, который в её семье не помнили уже многие поколения. Причём явно не без ведома родителей: хлопоманство среди польской шляхты было распространено не только в Малороссии и в Галиции, но также в Белоруссии и Литве.По окончании гимназии панна Зофья несколько лет проучилась в Ягеллонском университете – тогда Краков принадлежал Австро-Венгрии, пытавшейся разыграть польскую и украинскую карты в отношениях с Россией. Из стен этого учебного заведения девушка вышла убеждённой литовской националисткой.И в простой, но интеллигентной типично польской семье Чурлянисов о литовском происхождении тоже напоминала разве что фамилия, а однажды высказанная художником в кругу близких безобидная шутка о возможности воссоздания Великого Княжества Литовского под началом польской аристократии моментально подверглась осмеянию. Причина оказалась простой: окружающие считали обаятельного и обладающего гипнотическим даром неуёмного весельчака Николая Чурляниса, совершенно не похожего на то усталое измождённое лицо с официального портрета, человеком не от мира сего, а в родном курортном городке Друскеники, где в умах местных жителей правили бал суеверия, его способности даже вызывали тихий ужас. Да и полностью полонизированные соседи Чурлянисов на свои давние корни тоже смотрели как на пережиток деревенщины.В таких условиях единственная часть интеллектуалов, которой приходилось сохранять связь с народом – это духовенство: читать проповедь можно лишь на языке, понятном пастве. Фактически ему пришлось взять на себя не только обязанности национальной элиты, но и стать главным проводником соответствующих идей в массы.Литовские священники и монахи воспользовались применённым несколькими десятилетиями ранее опытом венгерских коллег: те тоже внушали представителям мадьярской светской знати и интеллигенции мысль о том, что общаться на ранее третируемом языке простолюдинов не только не зазорно, а, наоборот, правильно и престижно. Запущенный духовенством в Транслейтании процесс мадьяризации очень скоро стал самоподдерживающимся и остановить его не смогло даже подавление Венгерского восстания 1848 года.И то, что происходило в Литве в последней трети XIX века показывает насколько действенным орудием "мягкой силы" являются мода и статусность. Хочешь внушить обществу какие-либо идеи – сделай следование им престижным для лидеров общественного мнения. А для простого обывателя можно сделать запретный плод не только сладким, но и модным.Увы, но на этом направлении противостоять чужой воле и брать инициативу в свои руки мы так и не научились.

https://ukraina.ru/20250729/1048316723.html

https://ukraina.ru/20200713/1028239864.html

https://ukraina.ru/20231010/1050005339.html

литва

россия

малороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, литва, россия, малороссия, николай ii, мягкая сила, поляки, язык, литература