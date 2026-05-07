Греческий тупик, словацкий разворот, румынский уход. Украина в международном контексте

До Парада Победы на Красной площади в Москве остались считанные дни. И пока глава киевского режима Владимир Зеленский громко кричит о том, что собирается испортить это мероприятие, в российскую столицу уже едут иностранные гости.

2026-05-07T06:07

В 2025 году День Победы 9 мая в России отмечали с большим размахом, напоминает американское издание TheDiplomat. На праздник тогда приехало как минимум 27 иностранных лидеров, среди них президенты всех пяти центральноазиатских государств и китайский руководитель Си Цзиньпин, отмечается в статье."Несмотря на непрекращающиеся боевые действия на Украине, в военном параде на Красной площади участвовали военные оркестры, воинские части, иностранные войска, танки, другая бронетехника, а также ракетные комплексы, такие как "Искандер-М" малой дальности и ЗРК С-400. Но это была 80-я годовщина разгрома нацистской Германии и окончания Второй мировой войны в Европе", - пишут американские журналисты.В 2026 году празднования будут менее торжественным, так как из-за текущей оперативной обстановки на параде впервые почти за 20 лет не будет бронетехники и ракетных систем, отмечает издание, ссылаясь на заявления представителей российского Минобороны.Несмотря на это некоторые иностранные лидеры уже приняли приглашения и приедут в Москву 9 мая, пишет газета. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, но и руководители стран Центральной Азии. Их явка на празднования Дня Победы в России от года к году была разной, тем не менее, кто-то из них обязательно приезжал, констатирует издание.Но даже если в 2026 году никто из центральноазиатских лидеров не прибудет в Москву, их отсутствие ни о чем особом не сигнализирует, так как они постоянно поддерживают контакты с Россией на двустороннем уровне, а также в составе различных объединений, подчеркивается в статье."Поскольку в этом году празднования в Москве пройдут скромно, центральноазиатские лидеры могут пропустить эти торжества. Но искать в этом какой-то глубокий смысл не следует", - резюмирует The Diplomat.Что случилось между Фицо и ЗеленскимЧешское издание Aktuálně тем временем подозревает премьер-министра Словакии Роберта Фицо в корректировке политического курса. По мнению авторов издания, индикатором этого процесса стала его встреча с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Ереване."Еще в прошлом году словацкий премьер Роберт Фицо сказал, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта ради удержания власти и что встречаться он с ним не намерен, потому что Владимир Зеленский ненавидит его, и Фицо тогда даже назвал Зеленского врагом Словакии. Теперь, после встречи с Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, все изменилось", - пишет издание.В Ереване Фицо вел себя дружелюбно и договорился с Зеленским о встрече в Киеве и Братиславе, говорится в статье. Также премьер Словакии подтвердил, что Братислава поддерживает вступление Украины в ЕС и договорился о совместном заседании правительств и сотрудничестве в области транспортной инфраструктуры и энергетики, отмечает газета.Издание обратилось к словацкому коллеге, шеф-редактору издания Postoj Йозефу Майхраку с просьбой прокомментировать это изменение настроения. Однако по мнению собеседника газеты, ничего грандиозного не происходит."Каким бы ни было напряжение между Братиславой и Киевом, все это происходило. Фицо никогда не ставил под сомнение поддержку членства Украины в ЕС, и это даже является одним их пунктов в программе словацкого правительства. Совместные заседания двух правительств уже проходили", - рассказал Майхрак.По мнению журналиста, словацкая позиция всегда несколько отличалась от позиции Виктора Орбана. Но риторические изменения все-таки есть, признает Майхрак."Свою роль играет и то, что после поражения Орбана на венгерских выборах позиция Роберта Фицо в ЕС ослабела. Он не столь крупный игрок и в отличие от Орбана не готов жертвовать деньгами из европейских фондов ради борьбы", - отметил он.Майхрак считает, что Фицо ведет игру на всех направлениях. Он по-прежнему делает ставку на отечественную пророссийскую публику, но одновременно отправляет сигнал ЕС о том, что готов проявить прагматичность и что не собирается создавать проблемы, заявил словацкий журналист.Румыния прекратит помогать Украине?Тем временем в Румынии происходят внутриполитические процессы, которые, наоборот, могут привести к ослаблению поддержки Украины, передает польский TVP World.Правительство премьер-министра Илие Боложана пало 5 мая, когда 281 депутат вынес ему вотум недоверия, напоминает телеканал. Данное решение поддержали вышедшие из правящей коалиции социал-демократы, а также крайне правый "Альянс за объединение румын"."Политический кризис в Румынии может ослабить один из самых важных региональных центров поддержки Украины, если внеочередные выборы укрепят позиции евроскептиков", - прокомментировал ситуацию редактор европейского отделения телеканала TVP World Марцин Заборовский.По его словам, Румыния — это "вторая Польша" в плане того, что она может предложить Украине. Забровский указал на ее протяженную границу, инфраструктуру на Черном море и стратегический важный порт Констанца."Румыния также играет все более важную роль в планировании на восточном фланге НАТО, включая дискуссии о предоставлении Украине права пользоваться авиабазами в рамках гарантий безопасности", - отметил телеканал.Заборовский считает, что уход правительства Боложана в отставку несет определенные риски для Украины. Наиболее вероятный сценарий по его мнению — это попытка перестроить проевропейскую коалицию, но под руководством другого премьер-министра. Однако он предупредил, что досрочные выборы наверняка пойдут на пользу "Альянсу за объединение румын"."Этот альянс не является открыто пророссийским, но он определенно более пророссийский, чем партии из состава действующей коалиции. И он антиукраинский, это точно", — считает Заборовский."Альянс за объединение румын" уже подал сигнал о том, что прекратит помощь Украине и провозгласит нейтралитет в российско-украинском конфликте, отметил журналист. "Если Румыния уйдет со сцены, это определенно навредит Украине и поможет России", - подытожил Забровский.В Греции Зеленскому удивляются, в Турции - восхищаютсяПомните как Зеленский бегал по всему миру и предлагал покупать украинские дроны? Греция, оказавшаяся беспомощной перед турецкими беспилотными летательными и морскими аппаратами, обратилась к Украине с запросом о покупке морских дронов, пишет Turkiye. Однако Киев поставил условие сохранить право голоса в применении этих вооружений, отмечает издание.Иными словами, даже после покупки и передачи техники Греция не сможет использовать ее по своему усмотрению в любой потенциальной боевой ситуации.Ключевая причина такого требования, по информации западных СМИ, на которую ссылается турецкое издание, кроется в геополитических опасениях Украины. Киев, как пишут журналисты, был всерьез обеспокоен тем, что Греция, являющаяся давним конкурентом Турции в регионе Восточного Средиземноморья и Эгейского моря, может применить закупленные украинские дроны именно против Турции. Для Украины такой сценарий оказался неприемлем."Украину обеспокоила вероятность, что Греция может применить это оружие против Турции. Украина не хочет, чтобы оно использовалось против дружественной страны", - процитировало издание западные источники.Журналисты поясняют, что позиция Киева продиктована его стремлением сохранить прочные партнерские отношения с Анкарой. В статье подчеркивается, что связи между Украиной и Турцией отнюдь не ограничиваются политической поддержкой. "Речь идет об обширном сотрудничестве в сфере обороны и прямых закупках вооружений, включая корветы типа Ada и многие другие образцы", – поясняется в материале. Таким образом, для Украины сохранение военно-технического и политического альянса с Турцией является приоритетом, перевешивающим даже выгоду от продажи оружия Греции. В итоге греческий запрос столкнулся с фактическим вето со стороны продавца.

Татьяна Стоянович

