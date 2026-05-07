https://ukraina.ru/20260507/kak-rossii-postroit-suverennyy-intellekt-i-budet-li-on-suverennym-1078655451.html

Как России построить "суверенный интеллект". И будет ли он суверенным?

Как России построить "суверенный интеллект". И будет ли он суверенным? - 07.05.2026 Украина.ру

Как России построить "суверенный интеллект". И будет ли он суверенным?

Апрельские баталии вокруг вопроса суверенного искусственного интеллекта оказались крайне ожесточёнными

2026-05-07T06:00

2026-05-07T06:00

2026-05-07T06:02

эксклюзив

госуслуги

россия

китай

опк

сибирь

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078655886_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_52bc0baf06c75f8bb99f3bb52994b31e.jpg

Исходный мартовский законопроект и требования к суверенному интеллекту показались крупному бизнесу слишком жёсткими: обучение моделей сугубо на данных российского происхождения и прошедших несколько кругов бюрократического ада означало бы принципиальную невозможность создать полностью "свою" большую языковую модель LLM. В итоге правительство пошло на уступки, и мы оказались в текущей точке становления российского суверенного интеллекта.ИИ перестал быть "модной фичей" стартапов для выпрашивания венчурных денег: теперь это вопрос, ни много ни мало, выживаемости государства в новой реальности. Переход к национальному проекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства" (2025–2030) ознаменовал собой смерть "цифровой экономики" в ее прежнем понимании. Если раньше мы говорили об информатизации, то теперь речь идет о создании замкнутого когнитивного цикла: от сбора данных до автоматизированного принятия решений. Под управлением министра цифрового развития Максута Шадаева и зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко государство начало выстраивать архитектуру, в которой каждый бит информации рассматривается как стратегический актив.Финансовый базис этой трансформации поражает воображение даже тех, кто привык к масштабам оборонного заказа — безумный один триллион из федерального бюджета, и это не считая инвестиций от частного капитала. Из них на искусственный интеллект выделяется 70 миллиардов рублей.Как видим, на государственном уровне есть понимание, что именно требуется от проекта суверенного интеллекта, выделены ресурсы, но… Насколько это реально воплотимо. Разбираемся вместе.Два мираНа сегодняшний день мы уже видим серьёзную трансформацию, которую хочется условно охарактеризовать как "разделение на гражданский и государственный контуры". Такой подход одновременно отвечает и запросу на субъектность, исходящему "сверху", и не "вырывает" обывателя из типичных для него комфортных условий, в которых ИИ уже незаметно интегрировался почти во все сферы жизни.Гражданский контур — это мир GigaChat от "Сбера" и YandexGPT, интегрированных в каждую клетку социального организма. На портале Госуслуг ИИ-ассистенты уже помогают выполнять юридически значимые действия: подбирать программы социальной поддержки или генерировать налоговые декларации. К 2030 году более 100 услуг должны оказываться в проактивном режиме. Однако даже здесь закон гарантирует право на "человеческое" вмешательство, если алгоритм вдруг решит, что вы не имеете права на льготу или всё-таки "сгаллюцинирует" в какой-нибудь важной бумажке — всё-таки в мире ИИ от этого никто не застрахован."Государственный" же контур — это территория Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), ФСБ и реестра доверенных моделей. Здесь господствует концепция полной физической изоляции от внешних сетей. Для ОПК и нефтегазового сектора использование западных open-source моделей вроде Llama или Mistral без глубочайшего аудита и переписывания кода стало невозможным. Критерии попадания в реестр "доверенного ИИ" в 2026 году, даже несмотря на послабления, всё ещё довольно жёсткие: в Москве никто не хочет повторения того курьёза, в который превратился украинский "суверенный ИИ" Сяйво.В промышленном секторе суверенный ИИ максимально стерилизован. Например, в нефтегазовой отрасли модели анализируют терабайты сейсморазведки в закрытых контурах, архитектура которых выстроена так, что данные о стратегических запасах никогда не покинут периметр компании. В ОПК ИИ обрабатывает потоки данных с беспилотников и спутников, где цена ошибки алгоритма — это национальная безопасность. Поэтому вопросы закрытости и выверенности, даже введение ГОСТа на ИИ, здесь жизненно важны и не оспариваются.Почему Братск важнее СколковоЕсли вы хотите увидеть настоящий фундамент суверенного ИИ, забудьте о московских коворкингах и отправляйтесь на берега Ангары. В вопросах вычислений и цифровой инфраструктуры "разворот на Восток" обусловлен не только и даже не столько политикой, сколько законами физики. Масштабировать ИИ-кластеры нужно там, где есть два ключевых ингредиента: холод и дешёвая энергия. И места лучше, чем Сибирь, для роли "колыбели русского ИИ" найти просто невозможно.Иркутская область, и в частности Братск, стали новыми центрами притяжения. Здесь уникальное сочетание факторов создает идеальный инкубатор для нейросетей. Каскады ГЭС обеспечивают самую низкую стоимость электроэнергии в стране, а холодный климат позволяет использовать естественное охлаждение внешним воздухом большую часть года. Это радикально снижает операционные затраты, так как системы охлаждения традиционно поглощают до 40% всей энергии дата-центра.Сейчас в Иркутской области идет строительство мега-ЦОДов нового поколения. По неофициальной информации, Сбер уже зарезервировал более половины мощностей в строящихся серверных кампусах. Стоимость строительства оценивается в 600–800 миллионов рублей на 1 МВт ИТ-мощности, а общий объем инвестиций в регион может превысить 110 миллиардов рублей. Так куётся настоящий щит для суверенных вычислений.Про Арктику тоже никто не забыл. Ещё в сентябре стартовал проект строительства ЦОДа стоимостью 1 миллиард рублей в условиях вечной мерзлоты. Мощность площадки в 20 МВт позволит разместить оборудование, которое охлаждается арктическим воздухом практически бесплатно; эффективность использования энергии рекордна. А избыточное тепло от серверов планируется использовать для обогрева социальных объектов — изящное решение, превращающее "отходы" вычислений в жизненно важный ресурс для Севера.Кремниевый занавесВ календаре развития суверенного ИИ есть ещё одна важная дата — 27 мая 2026 года. Это день, когда параллельный импорт компьютерной техники для государственных и крупных корпоративных нужд официально превратился в тыкву. Вступление в силу приказа Минпромторга № 4769 от 26 сентября 2025 года ознаменовало фактическое закрытие легальных каналов ввоза продукции ведущих западных брендов без согласия правообладателя. Теперь придётся учиться работать с отечественным "железом".Ожидаемо, цены на технику подскочили на 30–60%, а сроки ожидания партий оборудования от компаний вроде "Аквариус" или "Крафтвей" растянулись до полугода. Но расчёт понятен: государство больше не намерено субсидировать закупки оборудования, которое может быть удаленно заблокировано или несет в себе риски шпионских "закладок".Однако во всём этом "кремниевом занавесе" есть одна понятная брёшь — NVidia. Фактический монополист на рынке графических ускорителей (GPU) для обучения ИИ в списках приказа № 4769 не значится. Пожалуй, это единственное тонкое место во всей концепции "суверенного ИИ" России — но его совершенно точно нельзя недооценивать. Пока отечественные нейропроцессоры (NPU) проходят стадию мелкосерийного тестирования, российские мега-ЦОДы в Сибири продолжают зависеть от зарубежного кремния, ввозимого по сложным схемам. Это опасная зависимость, но в 2026 году она считается приемлемой ценой за право иметь собственные LLM-модели мирового уровня, а не "кастомную сборку" очередной Gemma или Llama. И платит её не только Россия: Китай пока тоже вынужден использовать обходные пути, чтобы заполучить H100 и более мощные GPU, разрабатывающая семейство ИИ Mistral Франция также вынуждена закупаться у монополиста.И, конечно, не может не возникнуть естественный вопрос: а хватит ли у России ресурса, банальных мускулов, чтобы поднять этот цифровой занавес, удерживать его и быть компетентной на фоне конкурентов? И этот вопрос гораздо увлекательнее, чем кажется на первый взгляд.С одной стороны, было бы наивно пытаться "в лоб" конкурировать с ресурсными гигантами вроде Claude и Anthropic. С другой, уже существующие проекты (в первую очередь, мы говорим об объективно оцениваемых GigaChat и YandexGPT) удивительно конкурентны и при этом выполняют разные задачи.Начнём с GigaChat. Эта модель выбрала путь, одновременно совмещающий скорость, эффективность и работу в безопасном закрытом контуре. Модель GigaChat3-10B-A1.8B, благодаря глубокому погружению в российскую правовую базу, культуру и сленг, в задачах на русском языке уверенно превосходит конкурентов — Llama 3.1, Gemma 3 или Qwen 3.5. При этом, в отличие от того же ChatGPT или даже YandexGPT, GigaChat можно скачать на устройство локально и гибко настроить под конкретные задачи — это делает его очень конкурентным в вопросах, например, работы с конфиденциальными данными или ежедневными социальными и юридическими вопросами. Более того, GigaChat каждый желающий даже может установить локально на свой компьютер и запустить через софт по типу Ollama — и он будет работать.Впрочем, нужно быть до конца честными. Да, GigaChat сможет записать к врачу, помочь собрать налоговую декларацию или объяснить тонкости банкротного права в России — даже с примерами. Но вот для серьёзных задач в разработке: написании кода, режиме агента и прочем — он заметно проседает. "Сберу" удалось сделать узкоспециальную рабочую лошадку, которая хороша там, где должна быть хороша — в государственных и банковских сервисах. Всё остальное она умеет плохо — но есть ли смысл от юриста по банкротству или участкового терапевта требовать умения сочинять стихи, готовить кулебяку и разрабатывать сайты?А вот YandexGPT выбрала путь, по которому сейчас движется OpenAI: максимальная интеграция ИИ с другими инструментами внутри своей экосистемы, агентивность и польза в ежедневном пользовании. Он интегрирован в поисковую систему по принципу Google AI Overview, научен проводить исследования по открытым источникам, а, благодаря большему погружению в российскую культурную, общественную и политическую специфику предлагает более взвешенную и всестороннюю картину мира, чем тот же Gemini Deep Research, который склонен игнорировать российские источники информации как класс до тех пор, пока его специально об этом не попросишь. Помимо этого, следование глобальным трендам индустрии привело к появлению SourceCraft — полноценного инструмента для разработчиков, который хорошо работает с документацией, доступен в режиме агента и в целом справляется с задачами уровня фронтенд-разработки.Обратная сторона такого всестороннего развития — ограничение по доступу. YandexGPT не получится, как GigaChat, "вырвать из облака" и запереть в четырёх стенках собственного системного блока или сервера — здесь доступ только через API. То есть в любом случае потребуется отправлять запрос на сервер, а это по определению не так безопасно, как модель, которая развёрнута локально.Создаст ли Россия цифровой "Калашников"?Аудит состояния суверенного ИИ в России на май 2026 года подводит нас к парадоксальному выводу. То, что начиналось как амбициозный проект "Экономики данных", превратилось в создание "Цифрового Калашникова". Российский ИИ — это система, способная работать в условиях полной изоляции, на дешевой энергии сибирских рек и арктическом холоде, защищенная броней из жестких регламентов ФСТЭК и строгих системных промптов.Если же в сухом остатке и ставить вопрос ребром: есть ли возможность у России создать "суверенный ИИ" прямо сейчас, который можно использовать и который будет эффективен в условиях возможного отключения от мировой сети? Ответ: да, но пока он существенно слабее западных конкурентов. Это всё ещё не возможность перелопатить все библиотеки мира и прийти с почти готовым академическим материалом, который может предложить Deep Research от Gemini или Claude. Это всё ещё не возможность создать работающий и красивый сайт с одной строки промпта, как умеет Claude Design. Это не полноценный Senior-разработчик, боевой товарищ в работе со сложной архитектурой, которого предлагает Codex (пусть он, на мой скромный взгляд, и испортился с последними обновлениями). Нужно быть реалистами и фиксировать отставание на эти 1-2 поколения моделей, чтобы понимать, что нужно расти, догонять, изыскивать на это ресурсы. YandexGPT и GigaChat сейчас находятся там, где OpenAI и Anthropic находились полтора, а то и два года назад. А это очень серьёзный разрыв, если мы говорим о чистой мощи искусственного интеллекта.И здесь велик риск возопить о том, что всё пропало, цифрового суверенитета не будет, потому что чипов нет и миллиардов на "догнать и перегнать" тоже нет. Но это тоже будет ошибочным, паникёрским суждением. Китайскому стартапу DeepSeek в условиях такого же ресурсного дефицита и при несопоставимых с OpenAI или Google бюджетах удалось создать модель, которая прямо сейчас претендует на статус мирового гегемона: за счёт филигранной работы с кодом разработчикам удалось выжать из того небольшого количества чипов, которое у них было, максимум производительности и создать чат-бота, который выдаёт результат на уровне GPT-5.5 при цене в 10 раз ниже. Это выдающееся достижение и, что критично для России сейчас, вполне воспроизводимое.То же и с другим крупным китайским стартапом — Moonshot AI. Его команда также предложила продукт — чат-бота Kimi — со множеством возможностей: и голосовой ассистент, и исследования, и интеграция с поиском, но главной "фишкой" стал Agent Swarm — модель управляет сотнями небольших ИИ-агентов, каждый из которых точечно выполняет свою задачу и сверяется с другими агентами в "рое". Это как вместо управления одной единицей спецтехники одновременно управлять целой мехколонной.С "железом" тоже не всё так однозначно. Хотя перед РФ задача создать собственного заменителя H100 уже стоит, опыт КНР с созданием Huawei Ascend может оказаться серьёзным подспорьем в решении этой задачи. Да, эти чипы всё ещё не ровня продукции компании Дженсена Хуанга, но не фиксировать движение в правильном направлении мы не можем.Отдельно отмечу и тактику "дистилляции данных". На ранних этапах разработки DeepSeek и Kimi китайские специалисты, по заявлениям OpenAI и Anthropic, активно использовали фрагменты системного промпта, эталонные ответы и prompt injection’ы, чтобы получить у передовых на тот момент моделей больше ценных сведений и данных для обучения собственного продукта. Хотя китайская сторона на такие обвинения и "разоблачения" реагирует в своей привычной дипломатичной манере, сама тактика в условиях глобальной информационной войны имеет место быть и может быть взята на вооружение, чтобы ускорить приближение российского "убийцы ChatGPT".В мире, где технологические цепочки рвутся быстрее, чем обновляется софт, наличие автономного когнитивного стека стало не менее важным компонентом государственной субъектности, чем наличие боеспособной армии. Да, Россия платит за это ростом цен на компоненты, дефицитом чипов и жесткой цензурой алгоритмов. Да, NVidia по-прежнему остаётся стратегической уязвимостью — но назовите хоть одну страну в мире, у которой этой уязвимости нет, даже Китай пока с ней не смог справиться.Но к 2026 году мы можем уверенно констатировать: Россия успешно перешла на "полуостровную" модель ИИ, которая сможет функционировать, если в Пентагоне всё-таки окажется волшебный рубильник, который отключит все нейросети мира.Возможно, суверенный ИИ России не умеет писать стихи так изящно, как его западные конкуренты, не покоряет вершины веб-дизайна и не знает десять рецептов пирожков с капустой и грибами. Но он уже точно знает, как оптимизировать добычу нефти в условиях санкций или вычислить дипфейк в потоке дезинформации, а ещё он точно не передаст эту информацию "на сторону" после чьего-то подлого prompt injection. В эпоху пост-глобализма такой "цифровой Калашников" оказывается куда полезнее, чем самый продвинутый, но чужой "облачный интеллект".Цензура для роботов. Как ИИ научили молчать и теперь вы "думаете правильно"

россия

китай

сибирь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, госуслуги, россия, китай, опк, сибирь, фсб