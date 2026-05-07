Главное за ночь 7 мая
Добровольцы на СВО получат особые льготы при расчете военной пенсии. Об этом и других важных событиях рассказал 7 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-07T08:23
В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться за три. При этом время, проведенное в госпитале, также будет считаться за боевую выслугу.
🟦 Певица и актриса Анна Семенович рассказала, что может посетить зону проведения специальной военной операции летом.
Также она отметила, что передала собственные соленья российским бойцам на фронт.
🟦 110 человек эвакуированы после задымления в шахте "Алардинская" в Кузбассе, внутри остаются 16 человек, сообщили в местном МЧС.
Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет.
🟦 Суд в США обнародовал, предположительно, предсмертную записку Эпштейна, сообщила The New York Times.
В ней говорится, что обвинение "вело расследование месяцами и ничего не нашло". В конце послания содержатся фразы "никакого веселья" и "оно того не стоит".
🟦 В деле скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна до сих пор отсутствует ясность, считает конгрессмен-республиканец Томас Масси.
🟦 Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, используют ли европейские бюрократы хантавирус в качестве дополнительного оправдания для своего энергокризиса.