Главное за ночь 7 мая
Добровольцы на СВО получат особые льготы при расчете военной пенсии. Об этом и других важных событиях рассказал 7 мая телеграм-канал Украина.ру
Главное за ночь 7 мая

08:23 07.05.2026
 
Добровольцы на СВО получат особые льготы при расчете военной пенсии. Об этом и других важных событиях рассказал 7 мая телеграм-канал Украина.ру
В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться за три. При этом время, проведенное в госпитале, также будет считаться за боевую выслугу.
🟦 Певица и актриса Анна Семенович рассказала, что может посетить зону проведения специальной военной операции летом.
Также она отметила, что передала собственные соленья российским бойцам на фронт.
🟦 110 человек эвакуированы после задымления в шахте "Алардинская" в Кузбассе, внутри остаются 16 человек, сообщили в местном МЧС.
Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет.
🟦 Суд в США обнародовал, предположительно, предсмертную записку Эпштейна, сообщила The New York Times.

В ней говорится, что обвинение "вело расследование месяцами и ничего не нашло". В конце послания содержатся фразы "никакого веселья" и "оно того не стоит".
🟦 В деле скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна до сих пор отсутствует ясность, считает конгрессмен-республиканец Томас Масси.
🟦 Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, используют ли европейские бюрократы хантавирус в качестве дополнительного оправдания для своего энергокризиса.
О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила почти 350 украинских беспилотников над Россией на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
