Ранее Кабмин ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Также с 17 марта закрылось метро, а с 18 марта было прекращено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение. Со вторника учреждения культуры, ТРЦ, рестораны и другие заведения питания, развлечений и услуг не принимают посетителей.
«Мы рассматриваем вариант продолжения карантина [после 3 апреля], но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине и на территории Евросоюза. Если будет происходить такое же продолжение увеличения [заражений], то мы стопроцентно продолжим», — заявил Ляшко.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из которых стали смертельными. Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области.