Министерство здравоохранения Украины может продлить карантинный режим после 3 апреля, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире телеканала «1+1» 19 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Мы рассматриваем вариант продолжения карантина [после 3 апреля], но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине и на территории Евросоюза. Если будет происходить такое же продолжение увеличения [заражений], то мы стопроцентно продолжим», — заявил Ляшко.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из которых стали смертельными. Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области.