Жители Одессы, возмущенные ограничениями из-за карантина, вступают в ожесточенные конфликты с водителями общественного транспорта и нападают на них. Об этом 19 марта сообщает местное издание «Думская»

Одесса готовится к вторжению коронавируса © Скриншот из видео Украина.ру

«Постоянно возникают конфликтные ситуации. В лобовое стекло троллейбуса №7 запустили кусок кирпича, причем швыряла его пенсионерка. К счастью, стекло выдержало. Женщину-водителя трамвая №7 побили», — говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» также сообщило, что к 12.00 (13.00 мск. — Ред.) недовольные пассажиры успели уже 78 раз блокировать движение трамваев и троллейбусов. Всего, по их сведениям, на дороги Одессы в четверг вышло около 75% маршруток.