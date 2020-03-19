В Сети появилось тревожное видео пустынного центра Львова на карантине, по которому едет автомобиль с громкоговорителем, призывающим местных жителей сидеть по домам. Ролик 18 марта обнародовал в своем Twitter-аккаунте пользователь Vιtauskas

Как живёт Украина на жёстком карантине. Взгляд из Киева, Львова, Житомира, Черновцов и Днепра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом по городу начали ездить автомобили, транслирующие через громкоговорители следующее сообщение: «Львовский городской совет информирует! Уважаемые львовяне, в городе введен режим карантина из-за опасности распространения коронавируса. Просим вас без особых нужд не выходить на улицу, не посещать места с большим скоплением людей, придерживаться дистанции между людьми не менее 2 метров. В зоне повышенной опасности лица в возрасте более 60 лет. Сберегите жизнь своим близким, позаботьтесь, чтобы старшие люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус можем только дисциплиной и ответственностью».

Опубликованное видео Vιtauskas подписал так: «Львов строгого режима. Карантин». Ролик также был запощен Telegram-каналом «Инсайдер UA», где происходящее сравнили со «съемками фильма о постапокалипсисе».

Комментаторы также не остались равнодушными: «Тревожно», «Какой-то сюр. Всего за пару месяцев жизнь превратилась в сюжет фильма-катастрофы», «Когда это уже закончится?», «Представляю уже эти заголовки: "Бандеровцы загнали местных жителей в львовский метрополитен под предлогом карантина и проводят опыты"».