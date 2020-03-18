В связи с чрезвычайной ситуацией, которую вызвала эпидемия коронавируса, Кабмин Украины ввел карантин до 3 апреля на всей территории страны.
Ограничения распространяются в том числе и на рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры. Был вынужден прекратить работу и «Седьмой километр» под Одессой.
«Исключение составят те службы, которые осуществляют оказание неотложной медицинской помощи и реагирование на чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении администрации.
Ежедневно промтоварный рынок «Седьмой километр» посещали до 200 тысяч человек. На рынке работали около 15 тысяч торгово-складских помещений, восемь автостоянок, которые обслуживали порядка 60 тысяч сотрудников.