Крупнейший в Восточной Европе одесский рынок «Седьмой километр» закрылся на карантин. Об этом 17 марта сообщила администрация рынка на сайте

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Ограничения распространяются в том числе и на рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры. Был вынужден прекратить работу и «Седьмой километр» под Одессой.

«Исключение составят те службы, которые осуществляют оказание неотложной медицинской помощи и реагирование на чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении администрации.

Ежедневно промтоварный рынок «Седьмой километр» посещали до 200 тысяч человек. На рынке работали около 15 тысяч торгово-складских помещений, восемь автостоянок, которые обслуживали порядка 60 тысяч сотрудников.