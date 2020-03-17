Контролировать введённые в Одессе из-за коронавируса ограничения числа пассажиров в общественном транспорте должны в первую очередь сами пассажиры, а не водители. Об этом 17 марта сообщил заместитель директора гордепартамента транспорта Сергей Щербань во время общения с журналистами

Эксперт Гороховский: Украину в связи с коронавирусом ждет транспортный коллапс © Facebook Дениса Гороховского

Чиновник отметил, что водителям опасно отвлекаться на подсчитывание количества горожан и споры с ними.

«Тем самым он отвлекается от основной своей обязанности — перевозки пассажиров и обеспечения безопасности этих пассажиров во время движения. Поэтому, если пассажиры будут сами смотреть за собой, считать, то, думаю, всё у нас сложится», — цитирует Щербаня местное издание «Таймер».

При этом, по его словам, водитель имеет право потребовать от пассажира покинуть салон, если там возникнет критическое количество людей.

Как отмечал политолог Денис Гороховский, маршруточники могут отказаться выйти на работу, поскольку им нерентабельно возить меньше 10 человек при оставшемся пассажиропотоке.