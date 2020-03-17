Ранее правительство в связи со вспышкой коронавируса в мире ввело по всей Украине карантин с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Власти также потребовали перевозить в маршрутных такси не более 10 человек одновременно.
Чиновник отметил, что водителям опасно отвлекаться на подсчитывание количества горожан и споры с ними.
«Тем самым он отвлекается от основной своей обязанности — перевозки пассажиров и обеспечения безопасности этих пассажиров во время движения. Поэтому, если пассажиры будут сами смотреть за собой, считать, то, думаю, всё у нас сложится», — цитирует Щербаня местное издание «Таймер».
При этом, по его словам, водитель имеет право потребовать от пассажира покинуть салон, если там возникнет критическое количество людей.
Как отмечал политолог Денис Гороховский, маршруточники могут отказаться выйти на работу, поскольку им нерентабельно возить меньше 10 человек при оставшемся пассажиропотоке.