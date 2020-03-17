Для профилактики коронавируса намного эффективнее мыть руки и обрабатывать их антисептиком, чем использовать резиновые перчатки. Об этом 17 марта сообщила Всемирная организация здравоохранения

Настя Каменских рассказала, как победить коронавирус © Настя Каменских. Инстаграм говорится в материале. Также в ВОЗ напомнили, что при кашле и чихании необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой (использованные салфетки нужно сразу же выбрасывать).