«Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения», — говорится в материале.
Также в ВОЗ напомнили, что при кашле и чихании необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой (использованные салфетки нужно сразу же выбрасывать).