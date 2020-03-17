Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса, а 12 марта власти Китая заявили о том, что в стране пройден пик эпидемии. В связи с неблагоприятной обстановкой в других странах китайцы стремятся вернуться на родину — некоторые из них успели подхватить коронавирус за границей.
Так, за последние сутки из 21 случая заражения коронавирусом в Китае 20 — ввозные, из них 9 — в Пекине, 3 — в Шанхае и по одному — Гуандун, Чжэцзян, Шаньдун, Юньнань, Цзянси и Гуаньси-Чжуанском автономном районе. Единственный случай неввозного заражения был зарегистрирован в Ухане.
На данный момент в Китае зарегистрировано 143 ввозных случая заражения коронавирусом.
По официальным данным, в Китае коронавирусом заразился 81 051 человек, 68 777 человек выздоровели, 3230 скончались.