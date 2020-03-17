Граждане Китая массово возвращаются на родину из-за активного распространения коронавируса в мире и уже стали основными распространителями заболевания в стране. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей Китая

Коронавирусная федерализация: неожиданные последствия эпидемии для украинской политики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так, за последние сутки из 21 случая заражения коронавирусом в Китае 20 — ввозные, из них 9 — в Пекине, 3 — в Шанхае и по одному — Гуандун, Чжэцзян, Шаньдун, Юньнань, Цзянси и Гуаньси-Чжуанском автономном районе. Единственный случай неввозного заражения был зарегистрирован в Ухане.

На данный момент в Китае зарегистрировано 143 ввозных случая заражения коронавирусом.

По официальным данным, в Китае коронавирусом заразился 81 051 человек, 68 777 человек выздоровели, 3230 скончались.