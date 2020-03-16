«При этом стоит понимать: если все же Минские соглашения будут выполнены в полном объеме так, как они написаны, то для нас и это не помеха для сближения с Россией. У нас это стояло и стоит во главе угла», — подчеркнул он.
По его словам, сейчас предпринимаются беспрецедентные шаги для того, чтобы Украина начала выполнять взятые на себя обязательства, но эти шаги со стороны России, а также со стороны Донецка и Луганска.
«Ответных шагов… Они, увы, слишком иллюзорны. И здесь мы настроены скептически», — указал Пушилин.
Донбассу, добавил глава ДНР, более близко смотреть в сторону России, которая, несмотря ни на что, развивается, крепнет, думает о своих гражданах и ставит интересы своих граждан превыше всего.