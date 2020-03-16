Даже если Минские соглашения будут выполнены, это не помешает Донбассу сближаться с Россией. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Пушилин: Донбасс остается по-прежнему в блокаде, вся надежда только на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его словам, сейчас предпринимаются беспрецедентные шаги для того, чтобы Украина начала выполнять взятые на себя обязательства, но эти шаги со стороны России, а также со стороны Донецка и Луганска.

«Ответных шагов… Они, увы, слишком иллюзорны. И здесь мы настроены скептически», — указал Пушилин.

Донбассу, добавил глава ДНР, более близко смотреть в сторону России, которая, несмотря ни на что, развивается, крепнет, думает о своих гражданах и ставит интересы своих граждан превыше всего.