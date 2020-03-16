Карантин выгоден для украинской власти в контексте рассмотрения скандальных законопроектов, которые могут вызвать массовые акции протеста. Об этом политолог Валентин Гайдай сказал в комментарии «ГолосUA» 16 марта

Первое уголовное дело за нарушение карантина на Украине было возбуждено против харьковских властей © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Считаю, что Зе-команда удачно выбрала момент. Понятно, что такая сложная конфигурация с коронавирусом им не могла прийти в голову, да и априори они не могли ее воплотить в жизнь. Но уже поскольку такая ситуация в мире, объявлена пандемия, другие страны закрываются, то это идеальный вариант для власти частично ограничить права и свободы в виду проведения акций протеста», — отметил Гайдай.

При этом он обратил внимание на то, что карантин, в отличие от введенного в 2018 году экс-президентом Петром Порошенко военного положения, является «благородным» поводом минимизировать протесты в обществе на фоне рассмотрения скандальных законопроектов.