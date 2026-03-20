Никто не уклонится: на Украине усиливают мобилизацию

На этой неделе украинское информационное пространство активно обсуждало планы по усилению мобилизации, новые методы контроля за военнообязанными и потенциальные изменения правил бронирования. В Киеве уже зафиксированы первые последствия этих решений

2026-03-20T12:24

На улицах украинской столицы значительно увеличилось количество патрулей территориальных центров комплектования (ТЦК), а также блокпостов на въездах в город. Майор ВСУ Юрий Касьянов назвал это "первыми результатами решения об усилении мобилизации" и раскритиковал методы "насильственного принуждения". По его словам, усиление патрулирования уже привело к задержаниям мужчин призывного возраста в общественных местах и на транспортных развязках столицы."Ездил на несколько дней в Киев, заметил, что на улицах стало больше патрулей ТЦК, они перекрывали даже магистральную дорогу. То есть мобилизация усиливается, и все теми же методами насильственного принуждения к исполнению своего гражданского долга. Я вижу, что людей в армии не хватает, но я против насильственной мобилизации. После войны мы еще много лет будем отхаркивать это "необходимое зло", как утверждают многие военные, разные патриоты и пропагандисты. Можно было сделать честно — устроить мобилизацию по жеребьевке, и это автоматически сняло бы социальное напряжение, потому что даже патриотические патриоты почему-то не хотят идти воевать. Ибо каждый человек мечтает дожить до конца войны", - написал в своих соцсетях Касьянов.По сведениям некоторых источников, план мобилизации на Украине был увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Значит дела на фронте не такие радужные, как декларирует Владимир Зеленский. Людской потенциал армии истощается, усиление мобилизации создает не только социальное напряжение, а и дополнительную нагрузку на экономику."Военный сектор экономики у нас растет, но он не производит продукты питания, не ремонтирует дороги, ничего не строит, а только потребляет. Уклонисты – это не только зло, это сантехники, электрики, токари, трактористы, водители, которых уже почти не осталось. Плюс значительная часть населения, которая почти не задействована в экономике, — это, те, кому до 25 лет, либо освобождены от воинской повинности, либо уехали за границу", - продолжает Касьянов.Тем временем в Верховной Раде анонсировали разработку еще более жестких мер по мобилизации. Они коснутся двух категорий граждан. Во-первых, планируется ввести более жесткие механизмы для поиска и привлечения к ответственности около миллиона мужчин, не обновивших свои данные в военном учете. Ключевую роль в этом процессе может сыграть идентификационный код, который позволит отслеживать перемещения и трудовую деятельность таких граждан. Во-вторых, власти намерены провести анализ потребности в работниках оборонной промышленности, чтобы выявить "схемы" фиктивного бронирования и сократить их количество. Ожидается, что проверка затронет предприятия, которые ранее получили статус критически важных.Полковник ВСУ Владимир Кобылянский заявил, что около 70% новобранцев прибывают в учебные центры в подавленном состоянии из-за негативного информационного фона и методов принуждения, применяемых на улицах.Несмотря на разговоры об изменениях, законодательство пока остается прежним. Под призыв подпадают мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья и не имеющие отсрочки или бронирования. Граждане с официальной отсрочкой (например, оформленной через приложение "Резерв+") или действующим бронированием не могут быть мобилизованы принудительно. Однако новые правила контроля могут ужесточить проверку оснований для таких отсрочек.Но ситуация на фронте подталкивает киевский режим к более жёстким мерам. Переход от разговоров к действиям по усилению мобилизации уже виден в Киеве, в частности, с увеличением числа патрулей.Эксперты отмечают, что ближайшие недели покажут, насколько эффективными окажутся новые методы и последуют ли за ними законодательные изменения, о которых говорят в парламенте.О последних событиях на Западе Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Силовое освобождение мобилизованных и загрязнённый Днестр.

Виктория Титова

