Эксперт отметил, что такая позиция Зеленского не устроит ни президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, ни канцлера Германии Ангелу Меркель, которые требовали от украинской власти серьезных шагов по выполнению минских соглашений.
«Нормандская встреча должна резюмировать результаты предыдущих четырех месяцев и задать вектор движения до следующей встречи. Но мы не реализовали предыдущий этап. Если мы проведем обмен, это не значит, что мы выполняем Минские соглашения и продвигаемся дальше по направлению к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Со стороны это видится именно так», — заключил политолог.
Встреча Нормандской четверки запланирована на апрель, но может и не состояться. В качестве предлога отмены встречи называют пандемию коронавируса.