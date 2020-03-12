Президент Украины Владимир Зеленских желает созыва «нормандской четверки» не для поиска пути к миру, а лишь для очередного обмена пленными, сказал политолог Алексей Калиниченко на пресс-конференции в Киеве 12 марта

Эксперт отметил, что такая позиция Зеленского не устроит ни президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, ни канцлера Германии Ангелу Меркель, которые требовали от украинской власти серьезных шагов по выполнению минских соглашений.

«Нормандская встреча должна резюмировать результаты предыдущих четырех месяцев и задать вектор движения до следующей встречи. Но мы не реализовали предыдущий этап. Если мы проведем обмен, это не значит, что мы выполняем Минские соглашения и продвигаемся дальше по направлению к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Со стороны это видится именно так», — заключил политолог.