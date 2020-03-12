Кризис, возникший из-за распространения коронавируса, может подвигнуть Европу ослабить санкции для России и снова наладить экономические отношения, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 12 марта

«Думаю, рано или поздно терпение Франции и Германии лопнет, и они пойдут на послабление санкций. Тем более сейчас, в условиях, когда очень сложная экономическая ситуация из-за коронавируса, и европейской экономике требуется поддержка тех государств, которые могут усилить экономическое взаимодействие. Это, конечно, Россия, которая не закрывается от Европы, в отличие от США, которые прекратили перелеты», — заявил эксперт.

Удар по экономике или уникальный шанс. Как санкции США и ЕС отразились на России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк читайте в Telegram-канале Украина.ру

По мнению Баширова, «под соусом» того, что Украина не предпринимает ничего по ситуации в Донбассе, Евросоюз может вернуться к старому формату экономического сотрудничества с Россией.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ограничили любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки в связи со вспышкой коронавируса. При этом ограничения не касаются Великобритании, где зарегистрированы 456 случаев заражения.